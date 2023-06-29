Для геймеров запустили новую игровую подписку с блокировщиком рекламы

Фото: Tele2

В последнее время среди геймеров стали популярны подписки, позволяющие за фиксированную плату в месяц получить доступ к огромному числу игр. Одну из таких подписок – она называется Mixx Play – презентовала компания Tele2. Разбираемся, что она дает пользователям.

Так, подписчикам открывается доступ к AppTouch – огромному каталогу игр без рекламы и дополнительных покупок от Huawei. В каталоге представлено более 600 бесплатных игр различных категорий: головоломки, настолки, гонки. Найдутся игры для детей и для взрослых, в том числе оригинальный симулятор «Holy Potatoes! A Spy Story?!», стратегия «Age of War 2» и казуальная игра «Crazy birds».

Особенностью новой подписки являются продвинутый блокировщик рекламы от Adguard для устройств на базе Android и iOS (сервис блокирует любую рекламу и трекеры, ускоряет загрузку страниц и не ломает страницы блокировкой) и дополнительный пакет интернета в 20 Гб.