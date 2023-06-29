В Кузбассе продлили коронавирусный режим. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Кузбасса продлили в регионе коронавирусный режим до конца июля текущего года. Об этом «Комсомолке» стало известно из распоряжения правительства, опубликованного в Электронном бюллетене региональной администрации.

- Продлить по 31.07.2023 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением «О введении режима «Повышенная готовность», - говорится в документе.

- Распоряжение было подписано губернатором Кузбасса. Документ вступил в силу в четверг, 29 июня, - уточнили в правительстве региона.