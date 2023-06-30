На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Топкинском округе произошло ДТП с участием двух грузовиков, в котором погиб человек. Обстоятельства происшествия рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась 29 июня около 16:30 на 195 км трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что водитель грузовика «ГАЗ Некст», двигаясь со стороны Кемерова в сторону Новосибирска, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящую фуру «Сканиа» с полуприцепом. В результате столкновение мужчина, сидевший за рулем «ГАЗ», погиб на месте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. На участке организовано реверсивное движение.