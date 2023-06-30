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НовостиПроисшествия30 июня 2023 1:09

На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП

Водитель погиб на месте
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГИБДД Кузбасса.

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Топкинском округе произошло ДТП с участием двух грузовиков, в котором погиб человек. Обстоятельства происшествия рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась 29 июня около 16:30 на 195 км трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что водитель грузовика «ГАЗ Некст», двигаясь со стороны Кемерова в сторону Новосибирска, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящую фуру «Сканиа» с полуприцепом. В результате столкновение мужчина, сидевший за рулем «ГАЗ», погиб на месте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. На участке организовано реверсивное движение.