В Кузбассе два ребенка оказались под колесами машин

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе произошло два ДТП с участием детей-пешеходов. Подробности происшествий рассказали в региональном ГИБДД.

Одна авария была зафиксирована в Кемерове. Здесь на улице Аллейной водитель автомобиля «Мазда Титан» сбил семилетнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Второй случай произошел в Анжеро-Судженске на улице Сосновой. Мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть из-за остановки, и его сбил автомобиль ВАЗ-21099. Обоим пострадавшим детям было назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса отметили, что с наступление летам возросло количество ДТП с участием несовершеннолетних. Чаще всего аварии происходят потому, что дети и подростки нарушают ПДД.

В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными и осторожными. Подъезжая к пешеходным переходам и остановкам или заметив у дороги ребенка нужно заранее снижать скорость. При движении по дворам скорость автомобиля не должна превышать 20 км/час.

Родители также должны позаботиться о безопасности детей и регулярно проводить с ними беседы, контролировать маршруты их передвижения, не разрешать ездить на мотоциклах и машинах без прав.