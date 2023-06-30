На выходных в Кемерове ограничат движение транспорта из-за велогонки

Фото: администрация г. Кемерово.
1-2 июля в связи с проведением велогонки в Кемерове будет ограничено движение транспорта сразу в нескольких районах. Об этом предупредили в городской администрации.
Так, 1 июля с 9.00 до 14.00 закроют проезд по Леснополянскому шоссе от виадука на Журавлевы горы до виадука по улице Терешковой.
На следующий день, 2 июля, с 9.00 до 14.00 будет запрещено движение по проспекту Комсомольскому от проспекта Ленина до въезда на теннисный корт.
Также временно изменится схема движения автобусов.
1 июля с 9.30 до 14.00 автобусы №№ 170э, 171э, 172э, 173э в сторону Лесной поляны поедут по прежнему маршруту, а обратно - через Журавлнвы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.
Фото: администрация г. Кемерово.
2 июля с 9.30 до 14.00 автобус № 19 будет двигаться по маршруту: пр. Ленина, пр. Ленинградский, ост. «ТРК Променад 2».
Фото: администрация г. Кемерово.