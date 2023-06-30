Криминальная троица из Кузбасса пойдет под суд за тройной грабеж

Кузбасскую троицу обвинили в тройном в серии грабежей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Новокузнецке троих кузбассовцев обвинили в серии уличных грабежей. Двоим жителям Гурьевского района, и одному новокузнечанину грозит по семь лет.

- Все три преступления с разницей всего в несколько минут они совершили в новогоднюю ночь. Поочередно напали на троих новокузнечан, избили их и забрали вещи телефоны, сумки с документами. Всего на 220 тысяч рублей. Самой ценной стала золотая цепь, снятая у одной из жертв нападения, стоимостью почти 170 тысяч, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кузбассу.

Позже после задержания налетчиков расследования против них уголовного дела, выяснилось, что они искали в южной столице работу, а затем договорились грабить прохожих. Перед каждым преступлением сообщники распределяли, кто из них будет наносить удары, кто похищать имущество, а кто наблюдать за обстановкой.

- Доказательственная база по каждому из криминальных эпизодов собрана в полном объеме, уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу, - добавили в силовом ведомстве региона.