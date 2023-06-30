В Кемерове привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил несколько пешеходов

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил несоклько пешеходов, а потом попал в ДТП.

О ЧП стало известно благодаря пользователям соцсетей. Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как водитель иномарки проехал на красный свет и чуть не сбил группу пешеходов, переходивших в дорогу у областной больницы. Автомобилист продолжил двигаться дальше и через 100 метров попал в ДТП. Как выяснили полицейские, кемеровчанин на «Тойота Королла», не выдержал безопасную дистанцию врезался во впереди идущий автомобиль «Тойота Харриер». В результате происшествия никто не пострадал, причинен материальный ущерб.

- Водитель виновного японского автомобиля отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим, полицейские привлекли его к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции возбудили в отношении 57-летнего мужчины административное производство по факту проезда на красный свет.