В Кузбассе избили и ограбили пенсионера

Разбой - это дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемеровской области полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на 85-летнего жителя Прокопьевска

О нападении сообщил полицейским сам потерпевший.

- Ночью пришла старая знакомая, она буквально ворвалась в квартиру, да не одна, с неизвестным мне мужиком. Избили меня, забрали, что было из золотых семейных украшений, деньги, мой спортивный стартовый револьвер, - пояснил пенсионер.

В полиции подтвердили, что женщина хорошо знала пенсионера, бывала у него, поэтому прекрасная была осведомлена, где и что лежит.

Когда уже судимую парочку задержали, у мужчины при обыске в его доме нашли пистолет и драгоценности, деньги, а это 150 рубелей, уже были потрачены. Общая сумма ущерба составила свыше 200 тысяч, - уточнили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное по статье 162 УК РФ «Разбой». Согласно ее санкциям максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы. На время следствия оба фигуранта заключены под стражу.