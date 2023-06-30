По 200 тысяч рублей предлагает Кузбасс новым жителям региона

Кузбасс открыт для жизни и работы.

В Кузбассе ввели единовременную выплату в 200 тысяч рублей при переселении и трудоустройстве жителей других регионов

- Чтобы получить деньги, заявителю нужно найти работу, обратившись в Центр занятости в своем регионе за услугой по содействию гражданам в переезде и переселении. После этого необходимо выбрать вариант трудоустройства и заключить с отправляющим центром занятости договор о переселении. Выплату получат только те соискатели, которые устроились на постоянную работу, - рассказали в администрации Правительства Кузбасса.

Еще одно обязательное условия для выплаты единовременного пособия - работодатель должен быть на территории Кузбасса, а его основной вид деятельности соответствовал перечню, установленному правительством региона. Это может быть строительство, деятельность в области информации и связи, образования, здравоохранения, социальных услуг сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство и т.д.

- Мы готовы поддержать тех, кто хочет переехать к нам, жить здесь и работать. Регион заинтересован в привлечении востребованных специалистов, которые будут развивать экономику Кузбасса, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.