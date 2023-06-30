К поискам пропавших в Кузбассе подростков присоединилась еще одна группа

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Междуреченске продолжаются поиски трех подростков, пропавших в среду при спуске с пика Поднебесный. Сегодня к поисковым мероприятиям присоединилась еще одна группа, сообщил мэр города Сергей Перепилищенко.

- Ночью на поиски выдвинулась еще одна группа из 15 человек. Я в Лужбе. Оказываем посильную помощь, координируем действия, - сообщил градоначальник.

Полицейские, спасатели и волонтеры прочесывают линейные маршруты, опрашивают туристов. Группы обследуют склоны пика Поднебесный, стоянки, тропы, горные склоны, урочище Амзаса, реку Малый Казыр до приюта Высокогорный. В поисках также используются квадрокоптеры.

Напомним, что туристическая группа, в составе которой было 28 человек, в среду восходила на пик Поднебесный. При спуске трое подростков - 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин - ушли вперед и пропали. По данным источника «КП» в сфере образования Междуреченска, ребята могли сбежать специально. Есть информация о том, что бегунов должно было быть четверо, но в последний момент один из подростков передумал.

По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело.