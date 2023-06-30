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НовостиОбщество30 июня 2023 6:05

Давай, залетная! Кони взлетели на кузбасском Сабантуе

Конноспортивный праздник в регионе собрал более 100 сильнейших наездников Сибири
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кони взлетели на кузбасском Сабантуе.

Кони взлетели на кузбасском Сабантуе.

Традиционные конноспортивные соревнования с участием 100 наездников из Кузбасса, Алтайского края, Новосибирской и Омской областей начались в Крапивинском районе.

Выступают частные владельцы, индивидуальные предпринимали, сельхозпредприятия. 130 лошадей орловской, русской и рысистой пород.

Для гостей праздника рядом с ипподромом в деревне Кабаново работают творческие выставки, мастер-классы. На татарском, немецком, чувашском национальных подворьях гости пробуют национальные блюда и с удовольствием знакомятся с культурой народов, традиционными играми Сабантуя.

Гвоздь развлекательной программы - выступление на лошадях артистки Королевского цирка под руководством Гии Эрадзе, обладательницы титула «Принцесса цирка» Татьяны Мащенко.

Гости праздника участвуют в гастрономическом фестивале барбекю и сами на огне готовят блюда из мяса и овощей.

Напомним, финал Сабантуя состоится в субботу, 1 июля, на Московской площади в Кемерове с 10.00. Трансляцию можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Кузбасса «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканале «Кузбасс Первый».