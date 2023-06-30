Отряду специального назначения «Кузбасс» вручили Боевое знамя

Боевое знамя вручили кузбасскому спецназу.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения «Кузбасс» с вручением Боевого знамени. Знамя бойцам в торжественной обстановке вручили на площади Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове.

Глава региона напутствовал личный состав и ветеранов отряда нести главную военную реликвию с честью, как все предыдущие поколения. Высокую награду кузбасские спецназовцы, по его мнению, действительно заслужили.

- Ваш отряд участвовал в боевых действиях в Афганистане, во всех конфликтах в горячих точках и сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Мы, жители Кузбасса, благодарны за вашу службу и гордимся вами, - сказал Сергей Цивилев.

Кузбасские спецназовцы 40 раз выезжали в командировки в горячие точки. Более 1 300 военнослужащих спецподразделения являются участниками боевых действий, свыше 60 из них удостоены высшего символа спецназа - крапового берета. За мужество и героизм при выполнении воинского долга 158 спецназовцев удостоены государственных наград. Двое военнослужащих отряда специального назначения «Кузбасс» - старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов - удостоены звания Героя России (посмертно).