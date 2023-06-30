MTC Travel подобрал для кузбассовцев необычные идеи для путешествий по России

Фото: Сергей Филинин

Сервис бронирования отелей МТС Travel составил подборку недооцененных туристами направлений, поездка по которым гарантированно оставит яркие впечатления. Кроме того, размещение в этих регионах обойдется дешевле, чем в популярных городах.

Как отмечается в исследовании, Москва и Санкт-Петербург, черноморские курорты, Дагестан — известные направления внутреннего туризма. Однако в России гораздо больше уникальных мест, куда можно отправиться в путешествие. И ближайший такой регион для Кемеровской области – Хакасия. Эксперты советуют побывать на чистейшем озере Беле в 180 км от Абакана, в долине реки Белый Июс, на Саяно-Шушенской ГЭС, одной из самых крупных гидроэлектростанций в мире. Туристическое жилье летом по Хакасии стоит в среднем 6 900 рублей в сутки, в самом Абакане значительно дешевле – 4 400 рублей, отмечают в МТС Travel.

Фото: пресс-служба МТС.

Другой сибирский регион, куда могут отправиться кузбассовцы в поисках новых впечатлений – Тува. Здесь туристов больше всего привлекают места без признаков цивилизации, где можно останавливаться в юрточных лагерях и наблюдать шаманские обряды, любоваться Саянской горной системой, путешествовать по следам местных кочевников. В столице республики Кызыле обязательно стоит посетить самый большой буддийский монастырь России – Тубтен Шедруб Линг. Средние цены на проживание в Туве, по данным сервиса бронирования, составляют 5 300 рублей в сутки, гостиницы в Кызыле этим летом стоят в среднем порядка 6 000 рублей в сутки.

Более долгий путь туристам из Кузбасса придется проделать, чтобы увидеть «Ленские столбы» в Якутии, но оно определенно того стоит. Густо стоящие на протяжении 40 км побережья реки Лены известняковые скалы, высотой от 100-200 м, напоминают огромную стену. Также в природном парке можно увидеть краснокнижных бизонов, песчаные дюны, стоянку древнего человека, наскальные рисунки и другие геологические и культурные памятники. В Якутске стоит посетить музейный комплекс «Царство вечной мерзлоты» в природном леднике, где круглый год минусовая температура. В столице Республики Саха, по данным МТС Travel, можно найти варианты размещения на любой вкус: от комфортабельных современных гостиниц до уютных апартаментов. Средняя цена на лето – 6 400 рублей в сутки.

Из других направлений в подборке МТС Travel – Республика Коми с плато Маньпупунер, Архангельская область с белокаменным и деревянным зодчеством, Сахалинская область с горными и морскими пейзажами.