В кузбасском городе появились дипломированные театральные блогеры

В Прокопьевске появились дипломированные театральные блогеры. Фото - Прокопьевский драматический театр.

Он основан критиком Глебом Ситковским и продюсером Евгенией Шерменевой.

Площадкой для проведения лекций и сессией стал Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола.

Каждый месяц, начиная с апреля этого года, 10 состоявшихся блогеров и только еще интересующихся театром людей разных возрастов и профессий встречались с театроведом Глебом Ситковским. Сессии были посвящены особенностям написания качественных рецензий на спектакли, но особое внимание уделялось умению понимать и замечать каждый шаг, каждое «ружье» – все, что разворачивается на сцене.

– В первую очередь на наших встречах нам рассказывали об азах театрального творчества. Так как первая основная задача – научиться по-другому смотреть на режиссерские постановки. Не каждый «простой» зритель сможет заметить важные детали, а о них еще надо грамотно написать. Меня всегда привлекал театр, но, оказывается, я многого о нем не знала. – поделилась Анастасия Рудякова, выпускница «Школы театральных блогеров».

Блогеры посетили две премьеры 77-го театрального сезона Прокопьевской драмы – «Фрёкен Жюли» режиссёра Дмитрия Акриша и спектакль #ЛЮБЛЮНЕМОГУ# режиссёра Дмитрия Туркова. После посещения театра «ученики» уносили с собой домашнее задание: проанализировать постановку и написать по ней отзыв и рецензию разных объемов.

На днях прошла третья, финальная сессия «Школы театрального блогера». После трёхчасового занятия с Глебом Ситковским состоялось торжественное награждение выпускников всероссийской образовательной программы. Все 10 участников дошли до финальной точки обучения – «выпускного». Они были награждены дипломами от председателя Союза театральных деятелей России, народного артиста РФ Александра Калягина.

Пресс-служба Прокопьевского драмтеатра рассказала нам, что планирует сотрудничать и поддерживать связь с выпускниками школы и вместе вести социальные сети регионального Ленкома.

Блогерам вручили именные бейджики и пригласительные билеты, которые дают возможность посещать спектакли и премьеры на протяжении всего 78-го театрального сезона.

Тексты блогеров, написанные в период обучения, можно найти в соцсетях Прокопьевского драматического театра.