Губернатор Кузбасса поздравил новокузнечан с юбилеем города

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня в южной столице региона отмечают ее 405-летие.

Сергей Цивилев поблагодарил жителей за то, что они с особой теплотой и любовью обустраивают свой город, вносят весомый вклад в развитие своей малой родины и Кузбасса в целом.

- Город преображается на глазах: возводятся жилые дома и социальные объекты, появляются новые общественные пространства, кипит культурная и спортивная жизнь. Особое внимание уделяем улучшению условий для наших детей – строим, ремонтируем школы и детские сады. Идет строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Новокузнецк им. Б.В. Волынова, - отметил Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Также губернатор подчеркнул, что Новокузнецк остается флагманом развития южной агломерации нашего региона. Помимо металлургической и фармацевтической промышленности, в городе энергично развивается малый и средний бизнес, в котором сегодня трудятся более 85 тысяч человек.