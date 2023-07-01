Житель Кузбасса захотел стать инвестором и лишился крупной суммы

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Ущерб составил более 1,2 миллиона рублей.

54-летний кемеровчанин нашел в интернете объявление о заработке с помощью инвестиций и заполнил анкету. Ему вскоре позвонил неизвестный, представившийся специалистом биржевой компании, предложил скачать приложение, зарегистрироваться на специализированном интернет-ресурсе, пополнить счет и следить за торгами. Потенциальный инвестор выполнил указания и перечислил более 200 тысяч рублей. Кроме того, желая получить дополнительную прибыль, он оформил в кредит 1 миллион рублей, которые также перевел на счет. После этого «консультант» сказал, что для вывода денежных средств следует подождать некоторое время и пропал, а вместе с ним и инвестиции.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По ней максимальная мера наказания составляет десять лет лишения свободы.