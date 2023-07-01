В Кузбассе прошел музыкальный патриотический флешмоб

Фото: пресс-служба АПК

Три тысячи человек одновременно спели песню в рамках регионального фестиваля «ПесниZaРодину».

Мероприятие состоялось в Белове, где горожане на отчетном концерте хором исполнили песню Олега Газманова «КуZбасс».

Специально для патриотического проекта беловчане написали и четыре авторские песни.

- Фестиваль уже стал символом Кузбасса, уверен, он будет распространяться по всей стране и нашу идею подхватят другие регионы, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

По данным организаторов, фестиваль объединил более 20 тысяч исполнителей. Самому младшему из них - 4 года, самому старшему - 102.