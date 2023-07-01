В Кузбассе прошел футбольный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Уроки мастерства на нем дали известные мастера, в том числе бывшие игроки национальных сборных России.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» в этом году объединит более 2000 детей с ОВЗ по всей стране. Основная цель проекта - популяризация здорового образа жизни и создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом с целью адаптации и социализации детей с ОВЗ в регионах Российской Федерации. Мероприятия в его рамках состоятся в восьми городах, в число которых вошел и Новокузнецк.

В южной столице Кузбасса участниками фестиваля стали команды по футболу из специальных школ региона. Для них провели мастер-классы и конкурсы двукратный чемпион страны и трёхкратный обладатель Кубка России, экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников, мастер спорта международного класса, экс-вратарь сборной России Елена Рыжикова, двукратный чемпион России Эдуард Мор.