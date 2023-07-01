Житель Кузбасса готовил курительный наркотик в домашних условиях

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Теперь ему грозит солидный срок лишения свободы.

Новокузнецкие полицейские получили оперативную информацию о том, что один из жильцов многоквартирного дома по проезду Буркацкого изготавливает наркотическое средство. В результате был задержан 25-летнй подозреваемый.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, новокузнечанин через интернет приобрел прекурсоры и путем нанесения на лекарственные травы изготовил так называемый «спайс». Наркотическую смесь он намеревался сбыть наркозависимым. Во время обыска в жилище задержанного был обнаружен сверток с курительным «миксом» массой 1 грамм, что является крупным размером.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Максимальный срок по ней составляет 10 лет лишения свободы.