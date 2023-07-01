Коронавирус в Кузбассе: плюс 12 заболевших

Фото: Валерний ЗВОНАРЕВ

Это на семь случаев больше, чем день назад.

По состоянию на утро 1 июля всего в Кузбассе выявлено 228350 228 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 12 выявленных зараженных. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписаны за последние сутки также 12 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 225160 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжает получать 111 кузбассовцев.

Скончался за последние сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3079.