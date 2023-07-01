Чиновники Кузбасса ответят на вопросы жителей региона

Фото: пресс-служба АПК

С 3 по 7 июля можно обратиться к заместителям губернатора, заместителям председателя правительства, руководителям исполнительных органов власти и иных организаций по телефонам прямой линии.

3 июля ждет звонков Юлия Шматок, директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», тел. 8 (3842) 38-52-01(с 15:00 до 17:00).

4 июля - Валерий Догадов, заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09 (с 15:00 до 16:00) и Дмитрий Киселев, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41 (с 15:00 до 16:00).

5 июля - Елена Воронина, заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88 (с 15:00 до 16:00) и Ирина Печеркина, министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45 (с 15:00 до 17:00).

6 июля - Антон Пятовский, заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики), тел. 8 (3842) 58-51-71 (с 15:00 до 16:00) и Валентина Богатенко, уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96 (с 15:00 до 17:00).

7 июля – Юрий Перфильев, начальник управления губернатора Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65 (с 15:00 до 17:00).