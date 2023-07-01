В Кемерове на праздновании Сабантуя установили новый рекорд России по поднятию гирь

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

100 спортсменов из Кузбасса и других регионов поднимали гири в течение 30 минут. Гиревой полумарафон и рекорд посвятили 100-летию Министерства спорта РФ.

Рекорд будет включен в Книгу рекордов России, представители которой специально приехали на праздник.

Это уже четвертый национальный рекорд по поднятию гирь, установленный в Кузбассе.

Напомним, что первый рекорд - «Наибольший общий вес гирь, поднятых за 1418 секунд России (75 участников)» установлен 24 апреля 2020 года в городе Белово. Вес гирь составил 437320 килограмм.

Второй рекорд - «Самая массовая тренировка по гиревому спорту в России» состоялся 12 июня 2021 года. Около Ледового дворца «Кузбасс» 300 человек в честь 300-летия образования региона выполняли упражнение «рывок» или «толчок» в свободном темпе.

Третий установлен 13 марта 2022 года в Ледовом дворце «Кузбасс»й - рекорд России по количеству спортсменов, выполняющих армейский гиревой рывок. Участниками стали 467 кузбассовцев, которые выстроились в цвет триколора российского флага.