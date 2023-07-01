В Кузбассе прошли массовые сеансы одновременной игры в шахматы

Фото: Федерация шахмат России

Их провели в свой выходной день именитые гроссмейстеры, выступающие сейчас в Новокузнецке на турнирах Высших лиг чемпионатов России среди мужчин и женщин.

Так, в город Осинники приехала Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург), чемпионка России по блицу, победитель командного чемпионата Европы по шахматам 2015 года в составе женской сборной России. Поселок Чистогорский Новокузнецкого муниципального округа посетил гроссмейстер Вадим Звягинцев (Москва), олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной России.

Гостем исправительной колонии № 44 ГУФСИН России по Кемеровской области –Кузбассу стал гроссмейстер Дмитрий Кокарев (Пенза), финалист Кубка России, победитель юношеских Олимпийских игр, чемпион мира среди юношей. А СИЗО № 2 - международный мастер Максим Ивахин (Новокузнецк), главный тренер студенческой сборной команды России.

Особый интерес, как сообщили в Федерации шахмат России, вызвал сеанс Анастасии Боднарук. Для нее была организована экскурсия по шахматной школе, которая оказалась очень полезной, поскольку гроссмейстер с недавнего времени стала вести тренерскую работу по обучению детей шахматам.

Анастасия пожелала ребятам успехов и посоветовала не бояться проигрышей, чаще участвовать в турнирах и обязательно разбирать сыгранные партии.