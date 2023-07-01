На кузбасском курорте пройдет фестиваль по покраске арт-объектов и автомобилей

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

12 художников со всей России примут участие в фестивале «Окрашено 2023». Он состоится в Шерегеше 7–9 июля.

В ходе мероприятия мастера кисти разукрасят 10 арт-объектов, также состоятся мастер-классы и шоу по выкраске автомобилей.

В числе объектов, которые преобразят участники в этом году, как сообщает Агентство по туризму Кузбасса, будут многоквартирные дома, трансформаторы и опорные столбы. Сделают курорт красочным с помощью высококачественных версий фасадного акрила в формате водоэмульсинной краски или аэрозоля. Ее срок службы - минимум 10-15 лет в зависимости от природных условий.

Фестиваль проводится с 2021 года. За это время было разукрашено 25 арт-объектов площадью более 2000 квадратных метров от стрит-арт художников из России.