Рецидивисты из Кузбасса пропили украденный кошачий корм

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Двое новокузнечан стащили из зоомагазина 14 килограммов дорогостоящего сухого питания.

Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Нехватку пакетов с кормом обнаружил продавец торговой точки в Заводском районе южной столицы Кузбасса. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 32 и 36 лет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, рецидивисты зашли в зоомагазин под видом покупателей и, когда продавец отвлекся на других клиентов, похитили четыре пакета с кормом для кошек. Похищенное они продали, а деньги потратили на алкоголь.

Сейчас обоим по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» грозит реальное лишение свободы сроком до пяти лет. На время следствия одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельнику - подписка о невыезде и надлежащем поведении.