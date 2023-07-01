Гиревики Кузбасса установили еще один рекорд России

Фото: РЦСС Кузбасса

На проходящем сегодня в Кемерове XXIII Федеральном и III Международном шахтерском Сабантуе вновь отличились любители гиревого спорта.

На этот раз - в категории «Наибольший общий вес гирь, поднятых (толчок, рывок) за 10 минут 100 людьми России».

Результат составил 330 тонн 906 килограммов. Это уже пятый национальный рекорд по поднятию гирь, установленный в Кузбассе.

Напомним, что днем спортсмены поднимали гири в течение 30 минут. Гиревой полумарафон и рекорд посвятили 100-летию Министерства спорта РФ.