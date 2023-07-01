Главе кузбасского города избрана мера пресечения

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Он заключен под стражу на два месяца.

Сегодня по ходатайству следственных органов региональным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Анжеро-Судженского городского округа Александра Рыбалко.

Напомним, что он был задержан вчера по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Как сообщило следственное управление СКР по Кемеровской области - Кузбассу, следователями во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.