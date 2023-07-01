Кузбасский Анжеро-Судженск отмечает день рождения

Фото: телеграм-канал Что случилось: Анжеро-Судженск

В субботу, 1 июля, жители празднуют 92-ой День города.

Было организовано несколько тематических площадок для детей и взрослых, прошли спортивные соревнования, праздничный молебен «За процветание и благополучие жителей Анжеро-Судженска», обряд для молодоженов «Город счастливых семей».

В вечерней программе - концерт памяти Юрия Шатунова, выступление кавер-группы из Кемерова с программой «Танцуй с нами, Анжеро-Судженск!». Закончится праздничная программа красочным фейерверком. Он прогремит в 23 часа в Центральном парке.