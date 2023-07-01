Житель кузбасского города погиб при переходе дороги с нарушением правил

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в городе Березовском.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «МАН» совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате 70-летний пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как уточнили в областной ГИБДД, сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена автотехническая экспертиза. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.