На Комсомольской площади Новокузнецка начался ремонт трамвайных путей

Фото: администрация г.Новокузнецка

На месте старой трамвайной развязки появятся автоматизированные стрелочные переводы с подогревом и новые трамвайные платформы.

Сегодня, 1 июля, подрядчики начали демонтаж путей по четной стороне проспекта Октябрьского и съезда на улицу Дружбы в сторону 2-й Горбольницы Об этом сообщили в городской администрации.

Капитальный ремонт трамвайной инфраструктуры на Комсомольской площади стал возможен благодаря участию Новокузнецка в федеральном проекте «Чистый воздух», национального проекта «Экология».

Временно движение транспорта по проспекту Октябрьскому от остановочного пункта «Комсомольская площадь» будет осуществляться только в направлении остановочного пункта «Октябрьский», с выездом на встречную полосу движения, в соответствии с временными знаками дорожного движения и разметкой.

Окончание работ запланировано на 30 августа нынешнего года.