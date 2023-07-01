В столице Кузбасса может появиться татарский национально-культурный центр

Фото: пресс-служба АПК

Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана Рустама Миннинханова, прибывшего сегодня на празднование праздника Сабантуй в Кемерово.

В рамках поездки Рустам Минниханов посетил соборную мечеть «Мунира» и пообщался с муфтием Кемеровской области, председателем региональной общественной организации татарской национально-культурной автономии Тагиром хазратом Бикчантаевым.

Мечеть открылась в 2008 году. Рядом с ней хотят татарский национально-культурный центр «Туган йорт». Там татары Кузбасса имели бы возможность проводить различные мероприятия и знакомить гостей со своей культурой и традициями. Рустам Минниханов предложил разместить на данной площадке постройки татарского подворья, подготовленного к Сабантую.