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НовостиОбщество1 июля 2023 13:40

В столице Кузбасса может появиться татарский национально-культурный центр

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана Рустама Миннинханова, прибывшего сегодня на празднование праздника Сабантуй в Кемерово.

В рамках поездки Рустам Минниханов посетил соборную мечеть «Мунира» и пообщался с муфтием Кемеровской области, председателем региональной общественной организации татарской национально-культурной автономии Тагиром хазратом Бикчантаевым.

Мечеть открылась в 2008 году. Рядом с ней хотят татарский национально-культурный центр «Туган йорт». Там татары Кузбасса имели бы возможность проводить различные мероприятия и знакомить гостей со своей культурой и традициями. Рустам Минниханов предложил разместить на данной площадке постройки татарского подворья, подготовленного к Сабантую.