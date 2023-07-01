Губернатор Кузбасса принял участие в праздновании 405-летия Новокузнецка

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Сергей Цивилев встретился с почетными гражданами города и принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилейной дате.

Он поздравил Владимира Машкова с присвоением звания «Почетный гражданин города Новокузнецка».

Как отметил Сергей Цивилев, Владимир Машков - настоящий патриот России. Кроме того, он был инициатором сохранения и реставрации здания кинотеатра «Коммунар» в Новокузнецке, где теперь находится театр кукол «Сказ».

Также губернатор посетил тематические площадки и музей-заповедник «Кузнецкая крепость», где проходит IV Международный фестиваль «Кузня джаzZ» с участием 64 музыкантов - российских и мировых звезд.

Именно в музее-заповеднике праздничная программа завершится в 23:30 торжественным салютом.