Владимир Машков стал Почетным гражданином Новокузнецка

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Народный артист России, уроженец Кузбасса Владимир Машков получил звание «Почетного гражданина Новокузнецка». Награду актеру вручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном мероприятии, посвященном 405-летнию города.

Владимир Машков поблагодарил кузбассовцев и пообещал с честью нести почетное звание.

- Кузбасс – номер раз! А Новокузнецк - сердец Кузбасса, - сказал со сцены Машков.

Напомним, что Владимир Машков является художественным руководителем Московской театральной школы Олега Табакова. Как рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, с 2019 года школа проводит на базе Новокузнецкого областного колледжа искусств отбор претендентов со всей южной агломерации Кузбасса. Артист является организатором и участником многих значимых мероприятий города, в том числе международного фестиваля «Кукла в детских руках» и проекта «Кукла лечит». Также Владимир Машков инициировал разработку концепции Арт-кластера на территории Новокузнецка, что послужило толчком к реконструкции кинотеатра «Коммунар».