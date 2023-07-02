Кузбассовцы поделились в соцсетях фотографиями града

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс.

2 июля на жителей Кузбасса обрушился град. Очевидцы публикуют соответствующие фотографии в соцсетях.

О необычных для июля осадках сообщили жители Топок. На кадрах виден град размером с горошину. Жители переживают, что посадки пострадают от непогоды.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра фиксируют град в Кузбассе последние несколько дней. Так, 30 июня и 1 июля в отдельных районах отмечался град диаметром до 2-4 мм. Вчера, согласно официальным данным, он наблюдался только в Крапивинском районе - его размер в диаметре составил 1 мм.