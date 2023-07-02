В Кузбассе главы муниципалитетов проведут личные приемы семей участников СВО

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе главы муниципалитетов проведут на следующей неделе личные приемы членов семей участников СВО. Расписание встреч опубликовала пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Так, 3 июля состоится прием руководителя Тисульского округа Дмитрия Панина, 4 июля – главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, Полысаева - Раиса Гильфанова, Юрги - Алексея Фомина, Беловского округа - Владимира Астафьева, Ижморский МО - Александра Малышко, врио главы Ленинск-Кузнецкгого МО - Дениса Полежайкин, а также руководителя Мариинский округа - Александра Кривцова, Топкинского округа – Сергея Фролова и Чебулинского округа – Натальи Ворониной.

5 июля с семьями участников СВО встретятся главы Березовского Светлана Щегербаева, Гурьевского округа - Станислав Черданцев, Прокопьевского округа - Наталья Шабалина и Промышленновского округа - Сергей Федарюк.

6 июля состоялся личные приемы у руководителей Киселевска - Кирилла Балаганского, Юрги – Алексея Фомина, Новокузнецкого округа Андрея Шарнина и Таштагольского района – Андрея Орлова.

7 июля принимать семьи военнослужащих будут в администрации Ленинска-Кузнецкого (Евгений Никитин), Крапивинского МО (Татьяна Климина).