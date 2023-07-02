+25 градусов и туманы: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на первый рабочий день

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 3 июля, в Кузбассе пройдут кратковременные дожди, днем воздух прогреется до +25 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью температура по области составит +6... +11, местами до +16, днем потеплееет до +20... +25 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем будет преимущественно без осадков, кратковременные дожди возможны лишь по югу Кузбасса. Прогнозируется горимость 2, местами 1 класса.

В Кемерове ночные температуры составят +9... +11 градусов, дневные +22... +24. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман.