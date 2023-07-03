В Кузбассе следователи начали проверку после жалоб на детсад

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Анжеро-Судженске проводится доследственная проверка по сообщению в СМИ о ненадлежащем состоянии детского сада. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Родители пожаловались на плачевное состояние дошкольного учреждения. По их словам, в здании старые окна и двери, из-за чего зимой дети мерзнут и часто болеют.

- По данному факту в следственном отделе по г. Анжеро-Судженск СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили в ведомстве.

Сейчас проверяются данные, озвученные родителями, и устанавливается все обстоятельства произошедшего.