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НовостиОбщество3 июля 2023 3:43

В Кузбассе на несколько часов перекроют участок дороги Кемерово - Яшкино - Тайга

Это связано со строительством Северо-Западного обхода Кемерова
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе временно перекрою региональную трассу.

В Кузбассе временно перекрою региональную трассу.

Во вторник, 4 июля, участок на 29 километре дороги Кемерово - Яшкино - Тайга временно переколют для проезда транспорта в связи с буровзрывными работами. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.

В период с 12.00 до 17.00 здесь произведут четыре взрыва. Участок автомобильной дороги будет перекрываться четыре раза на время от 30 минут до одного часа.

Движение автотранспортных средств между взрывами будет разрешено