Кемеровские врачи спасли ребенка, проглотившего зубочистку

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Хирурги КОДКБ имени Ю.А. Атаманова спасли малыша, который проглотил зубочистку. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Ребенок поступил в больницу с сильными болями в животе. В ходе диагностической лапароскопии врачи обнаружили внутри юного пациента зубочистку, которая повредила сигмовидную кишку, что грозило перитонитом. Хирурги срочно прооперировали малыша: они удалили зубочистку и ушили место повреждения толстой кишки. Операция длилась 1,5 часа.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.