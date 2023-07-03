В Кузбассе на неделе ожидается жара до +32 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Павел КЛОКОВ

В Кузбассе на неделе ожидается жара, дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, во вторник, 4 июля, ночью прогнозируются температура +7 … +12, днем +22 … +27. Ветер подует юго-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Местами кратковременные дожди и грозы, утром возможны туманы.

В среду, 5 июля, ночные температуры составят +9 … +14, дневные +25 … +30. Ветер сменит направление на восточное и ночью будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, при этом порывы будут достигать порывами до 13 метров в секунду, а днем - 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Также прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

В четверг, 6 июля, ночью будет +12 … +17, местами +6 … +11, днем +27 … +32. Подует северо-восточный ветер, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Осадков в этот день не предвидится, только по югу области могут пройти кратковременные дожди.