35 краж совершил кузбассовец за последние полгода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только с начала текущего года в отношении жителя Кузбасса возбуждено 35 уголовных дел по фактам хищений из торговых точек Калтана и Осинников, 17 из них уже направлены в суд для рассмотрения.

Сейчас в отношении «рекордсмена» краж завершено расследование последних трех уголовных дел, материалы направлены в Калтанский районный суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания два года лишения свободы.

- В мае в дежурную часть полиции Калтана поступили три сообщения от владельцев местных торговых точек. В одном из супермаркетов с разницей в два дня были похищены несколько упаковок с рыбой и алкоголь на общую сумму 2 500 рублей. Еще из одной торговой организации неизвестный украл с витрины перфоратор стоимостью более 3 000 рублей. Подозреваемый был найден по горячим следам, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области.