В Кузбассе мужчина зарезал знакомого и спрятал его тело на пустыре

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Прокопьевске 26-лений мужчина зарезал знакомого и спрятал его тело в поле. Обстоятельства произошедшего рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В июне местные жители нашли на пустыре человеческие останки. Правоохранители установили, что погибший мужчина был убит. Они выяснили личность горожанина, а вскоре вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний знакомый потерпевшего. Мужчина пояснил, что в апреле он с 22-летним приятелем распивал спиртное у себя дома. В ходе возникшей ссоры он ударил гостя несколько раз ножом в грудь. От полученных травм знакомый скончался. Тогда обвиняемый решил скрыть следы преступления и вывез тело убитого в поле.

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.