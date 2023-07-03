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НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:51

В Кузбассе мужчина зарезал знакомого и спрятал его тело на пустыре

Останки погибшего обнаружили местные жители
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Прокопьевске 26-лений мужчина зарезал знакомого и спрятал его тело в поле. Обстоятельства произошедшего рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В июне местные жители нашли на пустыре человеческие останки. Правоохранители установили, что погибший мужчина был убит. Они выяснили личность горожанина, а вскоре вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний знакомый потерпевшего. Мужчина пояснил, что в апреле он с 22-летним приятелем распивал спиртное у себя дома. В ходе возникшей ссоры он ударил гостя несколько раз ножом в грудь. От полученных травм знакомый скончался. Тогда обвиняемый решил скрыть следы преступления и вывез тело убитого в поле.

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.