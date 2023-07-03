Международный российско-казахстанский симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса» начался в Кемерове

В Кузбассе начался Международный экологический симпозиум.

С 3 по 6 июля в Кемерове пройдет XII Международный российско-казахстанский симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса», на котором ведущие ученые России и других стран обсудят перспективы угля и его глубокой переработки для разных отраслей производства.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе АПК, свои доклады по ключевым направлениям на симпозиуме представят научные сотрудники, профессора и аспиранты вузов, а также представители научно-производственных компаний и центров трансфера технологий из России и других стран мира.

- В среду, 5 июля, с участием членов международного комитета ассоциации «Глобальная энергия» пройдет пленарное заседание. Также состоятся лекции лауреатов премии и членов международного комитета ассоциации «Глобальная энергия».

Ожидается прибытие в регион иностранных журналистов стран БРИКС. После знакомства с Кузбассом они широко осветят в мировом медиапространстве итоги премии «Глобальная энергия». Церемония объявления ее лауреатов пройдет 6 июля в Кемерове.

- Результатом международного симпозиума должны стать совместные научно-исследовательские разработки по химии и технологии переработки угля, а также обмен научной и технической информацией по внедрению природоохранных технологий, эффективных систем очистки сточных вод, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.