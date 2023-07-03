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НовостиОбщество3 июля 2023 9:49

В Кузбассе за неделю от клещей пострадали более 1 800 человек

Многие клещи были носителями разных болезней
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе наблюдается высокая зараженность клещей различными патогенами. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За минувшую неделю в больницы Кузбасса по поводу присасывания клещей обратились 1 872 человека, в том числе 356 детей. Всего с начала сезона от этих лесных кровопийц пострадали 21 276 человек, из них детей и подростков – 4 209.

В 301 исследованном лабораторно клеще был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 4 077 клещах - боррелии, в 667 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 602 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Также растет количество людей, которым инфекция от клещей передалась. Так, на данный момент в Кузбассе зарегистрированы 24 случая клещевого вирусного энцефалита, 19 случаев иксодового клещевого боррелиоза, по одному случаю моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека.