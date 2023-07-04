Губернатор Кузбасса принял участие в форуме «Стратегия 2035»

Сергей Цивилев принял участие в форуме "Стратегия 2032".

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках межрегионального социально - экономического форума «Стратегия 2035», проходящего в эти дни в Красноярске, обсудил с коллегами - губернаторами, политиками и бизнесменами устойчивый рост экономики и качество жизни жителей СФО.

Как отметили участники форума, сегодня главный приоритет сделать Сибирь высокоразвитой и современной, где можно в комфортных условиях жить и работать. А для этого нужен целый комплекс действенных мер, в том числе по охране окружающей среды и улучшению здоровья населения.

- На мероприятии прозвучали примеры эколого-социальных программ в Сибирском федеральном округе и программ по привлечению инвестиций, - сообщили «Комсомолке» в пресс- службе администрации Правительства региона.

- Мы разработали стратегию развития Сибири до 2035 года, утвердили дорожную карту ее реализации. Объединившись, мы сможем достичь очень серьезных результатов. Для достижения своих целей в сибирских регионах планируются масштабные преобразования в сфере инфраструктуры, создание индустриальных кластеров, внедрение инновационных технологических решений, - подчеркнул Сергей Цивилев.