Глава Кемерова проверил ход строительства новой набережной

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов проверил ход строительства продолжения новой набережной Томи – ее строят вдоль «Кузбасс-Арены».

Длина нового участка составит 200 метров. Она станет продолжением набережной, построенной в прошлом году – будет выполнена в том же стиле.

- В нижней части разместим зону отдыха у воды, оборудованную всем необходимым, включая пункты охраны, медпомощи и спасательный пост. А в верхней части расположатся кафе, детские и спортивные зоны, лавочки и скамейки, - рассказал Дмитрий Анисимов.

Сейчас рабочие отсыпают тело набережной, укрепляют берег, прокладывают инженерные коммуникации.

Завершить работы планируется в этом году.