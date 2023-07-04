Новокузнецк останется без холодной воды

В Новокузнецке отключат холодную воду. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полное отключение и частичное ограничение подачи воды будет действовать 19-21 июля в Новокузнецке

Как сообщили «Комсомолке» в новокузнецком «Водоканале», воду отключат с 19 июля, 20:00, до 21 июля, 15:00.

В Куйбышевском, Заводском, Новоильинском, Орджоникидзевском района, а также в Атаманово практически во всех зданиях воды не будет вообще. А вот в Центральном районе в большинстве зданий вода будет присутствовать на 1-2 этажах.

- Отключения связаны с плановыми работами на магистральном водопроводе. Корректировка оборудования, замена некоторых его частей, поможет коммуникационным системам работать в будущем, в бесперебойном режиме, в том числе предстоящей зимой выдерживать любые перепады температур, - пояснили в городском «Водоканале».