Кемеровские спасатели исправили шалость двух малышей.

В перовом случае к спасателям обратила жительница Ленинского района Кемерова. Они сообщила, что во время ее похода в магазин, полуторагодовалый сын подбежал к входной двери и щелкнул ее на замок. Спасатели с помощью специального инструмента дверь открыли.

- Второй сигнал поступил из Заводского района города. На этот раз няня вышла на балкон развешать вещи после стирки, а двухлетняя девочка была такова - закрыла дверь за ней на щеколду. Женщина позвала на помощь проходящих под домом людей. Те вызвали спасателей, которые проникнув в квартиру, также, при помощи специнструментов вызволили няню из балконного плена, - рассказали «Комсомолке» в кемеровской службе спасения.

Ее специалисты еще раз напоминают людям, что одна секунда без взрослых может стоить жизни малыша!

- Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, незамедлительно обращайтесь по круглосуточным номерам телефонов: 112 или 77–05-05, - добавили в службе спасения областного центра Кузбасса