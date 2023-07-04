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НовостиОбщество4 июля 2023 2:45

В Кузбассе за сутки один человек заболел коронавирусом

Заболеваемость пошла на спад
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе заболеваемость коронавирусом резко пошла на спад - за сутки всего один человек заразился этой инфекцией (днем ранее было 10 новых инфицированных). Актуальные данные озвучили в Центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За сутки от последствий COVID-19 скончался один человек, был выписан еще один.

Всего в Кузбассе было выявлено 228 377 случаев коронавируса: 225 179 пациентов выздоровели, 3 080 умерли, 118 находятся на лечении.