В Новокузнецке обновят контактную сеть для трамваев

В Новокузнецке модернизируют инфраструктуры общественного транспорта. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Власти Новокузнецка планируют в ближайшее время обновить трамвайные линии электропередач. Инвестиции на это запланированы на уровне 20 миллионов рублей. Сейчас идет поиск подрядчика.

- В ходе реконструкции контактной сети потребуется установить линии электропередач на имеющиеся опоры с применением определенных медных проводов. Проведение контактной сети пройдет на участках трамвайного маршрута №10: Торговый центр - станция Восточная, Кузбасская ярмарка - Опытный завод и УЖДТ - станция Восточная, - сообщили «Комсомолке» в мэрии Новокузнецка.