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НовостиОбщество4 июля 2023 3:50

В Новокузнецке обновят контактную сеть для трамваев

Новые линии электропередач для общественного транспорта обойдутся городу в 20 миллионов рублей
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Новокузнецке модернизируют инфраструктуры общественного транспорта.

В Новокузнецке модернизируют инфраструктуры общественного транспорта.

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Власти Новокузнецка планируют в ближайшее время обновить трамвайные линии электропередач. Инвестиции на это запланированы на уровне 20 миллионов рублей. Сейчас идет поиск подрядчика.

- В ходе реконструкции контактной сети потребуется установить линии электропередач на имеющиеся опоры с применением определенных медных проводов. Проведение контактной сети пройдет на участках трамвайного маршрута №10: Торговый центр - станция Восточная, Кузбасская ярмарка - Опытный завод и УЖДТ - станция Восточная, - сообщили «Комсомолке» в мэрии Новокузнецка.